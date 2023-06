Bullismo e cyberbullismo | 325mila euro per i progetti di prevenzione e contrasto

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 giugno 2023) Bergamo. Proseguono i lavori del Tavolo tecnico provinciale per lae ildei fenomeni die cyber, istituito in Prefettura a Bergamo, riunitosi nella mattinata di martedì (20 giugno). Nei prossimi giorni verrà approvato il Piano di Azione Territoriale, di durata biennale, ai sensi della DGR 7499/22 di Regione Lombardia, con finanziamento regionale per ATS di Bergamo di complessivi 325.447. Le risorse assegnate saranno utili a sostenere e rafforzare le iniziative promosse daiattivi in provincia nell’area delladel disagio giovanile. Terminata la mappatura degli interventi presenti sul territorio bergamasco e rivolti a preadolescenti, adolescenti e alle loro famiglie, il Tavolo ha promosso l’avvio di ...