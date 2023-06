Bulgaria-Serbia | gran gol di Lazovic | l’esterno del Verona salva i suoi VIDEO

(Di martedì 20 giugno 2023) Un momento magico quello che sta vivendo Darkoche, dopo aver concluso la stagione con l’Hellascon la salvezza all’ultimo respiro in Serie A, ha condito la presenza incon una vera e propria firma d’autore. Il laterale della, infatti, quasi a tempo scaduto ha scagliato da fuori area un destro che si è piazzato sotto la traversa della porta difesa dalla. Un gol importante che è valso poi un pari prezioso per la. SportFace.

Gruppo G: Lanon trova il terzo successo su altrettante partite in casa della(1 - 1, gol dell'ex Cagliari Despodov e del veronese Lazovic), mentre l'Ungheria del ct Marco Rossi ...Il video con gli highlights e i gol di1 - 1, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024 . A Sofia eccezionale prestazione dei padroni di casa ma arriva un pareggio sfortunato. E' Despodov a siglare il gol del ...La Lituania, invece, ha perso contro laper 2 - 0 e pareggiato per 1 - 1 contro la. L' ultimo confronto tra le due rappresentative risale 5 giugno 2015 quando in amichevole i magiari ...

Bulgaria - Serbia (1-1) Qualificazioni Europei 2024 - la Repubblica la Repubblica

Si è conclusa anche la stagione di Nikola Milenkovic: impegnato con la Serbia nella gara valida per le qualificazioni agli Europei 2024 in Bulgaria, il centrale della Fiorentina ...Pareggio last minute per la Serbia sul campo della Bulgaria. La squadra di Milinkovic, in campo per tutta la durata del match, riesce nel recupero a recuperare il gol Despodov , grazie al gol ...