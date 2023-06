Budanov in video | capo intelligence Ucraina accusa Russia | “Ha minato Zaporizhzhia”

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) – I media russi dicevano che era gravemente ferito, ma ildei servizi d'militare ucraini, Kyrilo, ha parlato oggi in televisione e, in particolare, hato ladi averla centrale nucleare di. "Purtroppo c'è una certa minaccia -ha dettoin televisione , citato da Rbc Ukraine – Perché la centrale diera ed è sotto controllo delle forze di occupazione". Il crollo della diga di Kakhovka ad opera dei russi ha anche distrutto l'accesso all'acqua per la refrigerazione della centrale di, ha ricordato, "ma la seconda cosa peggiore è che la centrale diè stata ...

Il capo dell'intelligence militare ucraina Kyryloè riapparso in tv smentendo le notizie sui media russi che da giorni lo danno per morto o in ...ha affermato in una trasmissione tv il cui...Parlando alla tv ucraina,ha descritto il crollo della diga lo scorso 6 giugno come "un'azione terroristica e un ecocidio commesso dalla Federazione russa". "Ci sono molte indicazioni su come ...Parlando alla tv ucraina,ha descritto il crollo della diga lo scorso 6 giugno come 'un'azione terroristica e un ecocidio commesso dalla Federazione russa'. 'Ci sono molte indicazioni su ...

Budanov in video, capo intelligence Ucraina accusa Russia: "Ha ... Adnkronos

Da giorni si rincorrevano notizie sulla sua morte. Invece, Kyrylo Budanov, è vivo. Il capo dell'intelligence militare ucraina è riapparso in video smentendo, così, le notizie sui media russi che lo da ...(Adnkronos) - I media russi dicevano che era gravemente ferito, ma il capo dei servizi d'intelligence militare ucraini, Kyrilo Budanov, ha parlato oggi in televisione accusando Mosca del ...