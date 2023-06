Brozovic | non solo Al Nassr | forte inserimento di una big – SI

(Di martedì 20 giugno 2023) Si continuano a inseguire le notizie sul possibile futuro di Marcelo, ormai destinato a separarsi dall’Inter. Secondo quanto ribadito da Sportitalia non ci sarebbero soltanto le offerte dall’Al, ma anche da una big europea.– Il futuro di Marcelosembra lontano dall’Inter. Il futuro potrebbe portare in Arabia Saudita, con il grande interessamento da parte dell’Al. Ma attenzione anche all’Europa: il Barcellona infatti nelle ultime ore si è inserito con prepotenza, avendo individuato nel croato il rinforzo ideale per il proprio centrocampo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

Marceloal centro del calciomercato per l'interesse da parte di un club saudita, euno qualunque: parliamo dell' Al - Nassr , lo stesso dove milita Cristiano Ronaldo. Il centocampista dell'Inter, ...... come ricordato da Fabrizio Biasin su Calciomercato.it in onda su TV Play, ha infatti ricevuto l'offerta dell'Al - Nassr: 'è al centro di voci di mercato. Dall'Arabia, masolo, hanno ......Al - Nassr sono ormai continui anche se ancora l'accordoè stato definito: gli arabi, come detto, hanno messo sul tavolo un'offerta da 15 milioni di euro, l'Inter invece per privarsi di...

Brozovic, prima offerta da 15 mln dall'Al Nassr. Per l'Inter non ... Calciomercato.com

Il futuro di Marcelo Brozovic è sempre più lontano dall' Inter. Sul centrocampista croato c'è l' Al-Nassr, che ha già recapitato diverse offerte ai nerazzurri, ma anche il Barcellona .Marcelo Brozovic è sempre più vicino a lasciare l'Inter. L'Al Nassr ha infatti alzato verbalmente l'offerta per il centrocampista ...