Brozovic | c’è l’interesse per l’Al-Nassr Inter predisposta

(Di martedì 20 giugno 2023) Tra i nomi chiacchierati che potrebbero abbandonare l’questa estate c’è anche. Dalla Francia arriva la notizia del suoesse per. Le ultime sulla questione. OFFERTA – Nelle ultime ore si sta parlando di una possibile offerta che giunge dall’Arabia Saudita per Marcelo(vedi articolo). Secondo quanto riporta sul proprio profilo Twitter il giornalista del sito francese FootMercato, il centrocampista croato sarebbe davveroessato alcome possibile destinazione. Nella scelta diinfluirà la cifra di stipendio offerta, e lo stesso vale per l’. Il regista croato, infatti, non sembra incedibile per il club nerazzurro, che è disposto ad ...

... gli arabi, come detto, hanno messo sul tavolo un'offerta da 15 milioni di euro, l'Inter invece per privarsi dichiede circa 25 milioni di euro, ma potrebbe accettare anche una cifra vicina ...Ecco allora che l'affarenon può dirsi in chiusura: 'Può partire - continua Ferrario - ma da qui a dire che la trattativa è in chiusura, ce ne passa'. Calciomercato Inter, Ferrario: 'Onana ...Offerta da 15 milioni dell'Al - Nassr perIntanto i nerazzurri hanno ricevuto un'offerta importante per Marcelo. L' Al - Nassr , club della Saudi League in cui gioca anche ...