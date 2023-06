Brexit - I costruttori europei | Rinviate di tre anni l' accordo tra Regno Unito e Bruxelles

(Di martedì 20 giugno 2023) L'Acea torna a lanciare un allarme sulle conseguenze della. Questa volta, a finire nel mirino dell'associazione europea deiautomobilistici sono alcune specifiche norme dell'raggiunto trae Londra sulla gestione dei rapporti commerciali dopo l'uscita deldall'Unione: l'organizzazione presieduta da Luca de Meo chiede un rinvio di treper il regolamento che entrerà in vigore tra sei mesi e disciplinerà lo scambio di veicoli elettrici tra le due sponde della Manica. In caso contrario, avverte l'Acea, "l'immobilismo" rischia di produrre dper miliardi di euro. L'. In particolare, l'post-(EU-UK Trade and Cooperation Agreement) ...

L'associazione Acea teme le conseguenze dell'introduzione di un dazio del 10% dal primo gennaio 2024: maggiori costi per 4,3 miliardi di euro e minori volumi produttivi nel Vecchio continente ...L’associazione dei costruttori europei presieduta da Luca de Meo invita a ritardarne l’adozione. L’industria potrebbe essere costretta a ridurre la produzione in Europa di 480.000 veicoli elettrici. I ...