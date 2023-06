Brembo sposta la sede legale nei Paesi Bassi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 giugno 2023) Stezzano. Il Consiglio di Amministrazione diS.p.A. ha deliberato di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti – convocata per il giorno 27 luglio 2023, alle 9, in unica convocazione – la proposta di trasferire ladella Società nei, adottando la forma giuridica di una N.V. (naamloze vennootschap) regolata dal diritto olandese. Lafiscale dirimarrà in Italia. Le azionicontinueranno a essere quotate sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana (“Euronext Milan”). L’operazione consente adi rafforzare la propria vocazione internazionale e di avvalersi di una solida base per un ulteriore sviluppo su scala globale, preservando al contempo la propria identità italiana e la storica ...