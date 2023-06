Brasile | salgono a due le persone uccise nella sparatoria nella scuola

(Di martedì 20 giugno 2023) San Paolo, 20 giu. (Adnkronos) - E' morto un secondo studente colpitoda un ex allievo dellapubblica Professora Helena Kolody a Cambé, nello stato di Paranà nel sud del. Era il fidanzato della ragazza di 16 anni deceduta precedentemente ed era stato ricoverato in gravi condizioni per le ferite alla testa da colpi da arma da fuoco. La famiglia ne ha autorizzato la donazione degli organi. L'aggressore era entratocon la scusa di richiedere dei documenti e ha iniziato a sparare, almeno 16 colpi, secondo il capo della 10a divisione della polizia Amarantino Ribeiro. Arrestato, l'assassino ha riferito di aver scelto a caso le proprie vittime.

San Paolo, 20 giu. (Adnkronos) – E' morto un secondo studente colpito nella sparatoria da un ex allievo della scuola pubblica Professora Helena Kolody a Cambé, nello stato di Paranà nel sud del Brasil