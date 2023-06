Una ragazza di 16 anni è stata uccisa e diverse persone sono rimaste ferite dopo che un exdella scuola pubblica Professora Helena Kolody a Cambé, nello stato di Paranà nel sud del, è entrato nell'edificio e ha iniziato a sparare. Lo rende noto il governo brasiliano ...... sud del, una ragazza di 16 anni ha perso la vita e numerose altre persone sono rimaste ferite. L'attacco è avvenuto nella scuola pubblica Professora Helena Kolody, dove un exè ...... ma non è unomodello e preferisce le corse campestri ed il calcio all'oratorio allo ... Laureatosi, ha la prima grande occasione della vita nel 1969, quando si trasferisce inper ...

Brasile, ex studente spara in una scuola: uccisa 16enne, diversi feriti Adnkronos

Ancora una sparatoria in Brasile: un ex studente irrompe in una scuola e apre il fuoco contro alcuni adolescenti. Ci sarebbe un morto, si tratta di una ragazza di 16 anni, e diversi feriti. Sparatoria ...Ancora violenza e sangue a scuola. Terribile scena di violenza a Cambe, nello stato di Parana, sud del Brasile, una ragazza di 16 anni ha perso la vita e numerose altre persone sono rimaste ferite.