(Di martedì 20 giugno 2023) Ladilettantistica non sta vivendo il suo miglior momento a livello internazionale, a causa dei tanti verdetti decisamente discutibili e di giudici che appaiono tutt’altro che preparati e professionali. C’è il concreto rischio che il pugilato esca dalle Olimpiadi dopo2024, anche perché l’IBA è sempre più sgradita al CIO per una lunga serie di motivazioni riguardanti tra l’altro l’integrità dei giudici e la gestione economica. Quanto accaduto durante i recenti Mondiali maschili, dove il nostro Aziz Abbes Mouhiidine è stato derubato del titolo, ha fatto parecchio riflettere e l’auspicio è che la musica possa cambiare in vista degli imminenti European Games, che andranno in scena a Cracovia dal 21 giugno al 2 luglio. Nel corso di questa competizione multisportiva verranno messi ini primiper le ...

Diverso il discorso delladove in palio ci sono 44per Parigi 2024 (22 per le donne e 22 per gli uomini): presenti, tra gli altri, Irma Testa, Sinire Charaabi, Salvatore Cavallaro e Aziz ......Tecnico) Riccardo D'Andrea (Tecnico) Eugenio Agnuzzi (Tecnico) Gennaro Moffa (Tecnico) Fabio Morbidini (Fisioterapista) Pierluigi Pantini (Fisioterapista) KERMESSE IN CUI COMBATTERANNO PER I 44...Per mettere a segno i colpi giusti, sul palcoscenico o sul ring (appassionato com'è di), ci ... Poi, mentre ero in scena con Fuorigioco - Theal Piccolo Eliseo a Roma, venne a vederci Pino ...

Boxe, i pass olimpici in palio ai Giochi Europei 2023: come ci si qualifica per Parigi OA Sport

Andiamo a scoprire gli azzurri, segnatamente 13, che vedremo ai Giochi Europei in Polonia dal 22 giugno al 2 luglio. Ce n'è per tutti i gusti, in buona sostanza. E ce n'è anche per quanto riguarda par ...La boxe sarà grande protagonista agli European Games 2023, competizione multisportiva che andrà in scena a Cracovia (Polonia) dal 21 giugno al 2 luglio. In questo contesto verranno messi in palio anch ...