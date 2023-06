Borsa | Tokyo | apertura in lieve calo - 0 | 32%

(Di martedì 20 giugno 2023) Ladiavvia la seduta in leggero ribasso, orfana di indicazioni da Wall Street - chiusa per il giorno di festività nazionale - e appesantita dal mancato annuncio di un piano di stimolo del ...

Indice Nikkey - 0,3% a quota 33.269,57 all'apertura pomeridiana. 20 - 06 - 2023 05:38Appiattita la performance del principale indice azionario giapponese, che passa di mano con un +1,19%, a quota 33.768,69 in apertura. 20 - 06 - 2023 02:27mostra una flessione dello 0,64% alle 04:50 e continua gli scambi a 33.155,78 punti. 20 - 06 - 2023 04:50

Per l'indice obiettivo 38 mila punti. A sostenere la borsa sono le riforme, dalla governance aziendale alla spinta ai buyback. Possibile una fase laterale in vista del dato sull'inflazione ...