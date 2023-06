Borsa | Asiatiche in calo | ignorato il taglio dei tassi in Cina

Il taglio dei tassi in Cina non impressiona gli investitori e gli indici delle principali borseproseguono in calo la seduta fino in chiusura. A pesare sui listini sono le vendite sui titoli tecnologici (con l'indice Hang Seng Tech che segna un calo del 2,5%) . Le banche sembrano ...La maggior parte dei mercati asiatici ha mostrato debolezza nella seduta odierna, sulle continue preoccupazioni per il rallentamento della crescita economica in Cina, le quali hanno ampiamente ...Quando aprono le borseLadi Tokyo , conosciuta anche come TSE (Tokyo Stock Exchange), è la più grandedel Giappone e la terza più grandedel mondo per capitalizzazione di ...

