(Di martedì 20 giugno 2023) su Tg. La7.it - E' l' incubo peggiore di genitori e nonni: iltivo di rapimento di un bambino , in pieno giorno, sulla porta di casa. E' successo davvero a, in ...

E' successo davvero a, in Francia: una donna di 73 anni era sulla soglia della propria abitazione quando uno sconosciuto si è avvicinato con fare sospetto. Sventato il rapimento della ...... Cagliari, Catania, Olbia e Palermo), 5 in Francia (, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), 1 ... ubriacopassanti, arrestato 6 Febbraio 2015 AREZZO - Tamponi rapidi sempre disponibili ...Buades stava festeggiando sotto la curva occupata dai tifosi di casa il gol dell'1 - 0 che privava ildelle ultime chance di promozione. Il giocatore è rimasto a terra per dei minuti prima ...

Bordeaux: aggredisce nonna e tenta di rapire la nipote TGLA7

E' l'incubo peggiore di genitori e nonni: il tentativo di rapimento di un bambino, in pieno giorno, sulla porta di casa. E' successo davvero a Bordeaux, in Francia: una donna di 73 anni era sulla sogl ...Giocatore aggredito, la classifica è al momento congelata: ufficiale la decisione della Ligue 2 dopo i fatti dello scorso fine settimana ...