Bonanni | «Frattesi pronto per una big» Ma non lo vede all’Inter!

Leggi su inter-news

(Di martedì 20 giugno 2023) Massimoritieneun giocatore da big. Il centrocampista da tempo nel mirino dell’Inter, piace anche a Roma e Juventusnon ha dubbi sul centrocampista del Sassuolo finito anche nel mirino dell’Inter: «per giocarsi il posto in una squadra importante. Giusto che vada a confrontarsi con giocatori forti per giocare ancora di più. Spero faccia la scelta giusta. Per me è giusto per il gioco di Mourinho. Pensando alla carriera non so se fa bene a rifiutare la Premier ma io rimarrei in Italia. È un giovaneed è quasi sicuro che arriva una chiamata da una delle nostre big». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...