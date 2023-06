... intervenendo alla trasmissione 'L'aria che tira' su La 7, il presidente dell'Emilia - Romagna e del Pd, Stefano, riferendosi alla recente partecipazione della segretaria del partito,...Continuano le discussioni nel Pd dopo la partecipazione diSchlein alla manifestazione indetta dal M5s contro il precariato. Anche Stefano, presidente dei democratici e governatore dell'Emilia Romagna, ha espresso le sue perplessità pur ...schlein (Agenzia Nova) - Fonti interne al Partito democratico puntualizzano che il sì della odierna direzione nazionale è relativo al 'dispositivo in sette punti sulle future mobilitazioni' ...

Bonaccini a Elly Schlein: “Partecipare alla manifestazione M5s Decisione che poteva essere condivisa…” Globalist.it

“Elly potevi almeno dircelo, era meglio se andava solo la delegazione come avevamo stabilito venerdì sera: sei caduta in una trappola, anzi no, era una mezza trappola, comunque c’è da stare attenti”."Una scelta come quella, che è impegnativa da un punto di vista politico, poteva essere condivisa ma detto questo Elly è andata per dare a Giuseppe Conte il sostegno a un'idea di tutela del lavoro pre ...