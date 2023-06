Bolsonaro | forse sarò indetto dalle cariche pubbliche

In effetti la pubblica accusa del processo ha chiesto una interdizione didai pubblici uffici per otto anni, accusandolo di avere nel luglio 2022, in un incontro con ambasciatori di vari ...... anche il Cavalierenon le sapeva proprio tutte. Però, quello che veramente conta di questa storia è che Berlusconi, come Johnson e Truss (o Trump oo Grillo o Putin), è stato in ..."Fine di un'era..no, ma occupa un posto significativo nella storia d'Italia". Me lo ha scritto un amico ...si domandano quanto Berlusconi abbia fatto da modello per Donald Trump e Jair

Brasile: Bolsonaro, 'forse sarò interdetto da cariche pubbliche' Agenzia ANSA

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ammesso la possibilità di una sua inibizione per otto anni da incarichi pubblici al termine di un processo che si aprirà nei suoi confronti giovedì presso ..."I britannici ricordano Berlusconi come il precursore di Trump e Bolsonaro, ma a volte glissano su due altrettanto imbarazzanti eredi locali". Il blog da Londra ...