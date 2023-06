Bocciato lo studente che accoltellò la prof | ma i genitori fanno ricorso

(Di martedì 20 giugno 2023) Il 16enne, che ora si trova in carcere, ferì l'insegnante con un coltello durante l'ora di lezione. Il consiglio d'istituto ha deciso di escluderlo dallo scrutunio. Il legale della famiglia: "Il suoitto era buono, ricorreremo contro la bocciatura"

Docente accoltellata, lo studente è stato bocciato ed espulso dalla scuola. I genitori: “Faremo ricorso” Orizzonte Scuola

