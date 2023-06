Blois | Gianluca Mager agli ottavi di finale

(Di martedì 20 giugno 2023)ha superato il primo turno nel challenger francerse di(73.000 di montepremi su terra battuta) battendo per 75 61 il belga Gilles Arnaud Bailly (681).attende al secondo ...

Mager ha superato il primo turno nel challenger francerse di(73.000 di montepremi su terra battuta) battendo per 75 61 il belga Gilles Arnaud Bailly (681). Mager attende al secondo ...Nel challenger francerse di(73.000 di montepremi su terra battuta) è in gara il nostroMager (253) che al primo turno è stato sorteggiato contro il belga Gilles Arnaud Bailly (681) ODINE DI GIOCO TABELLONE ...Mager ha superato il primo turno nel challenger francerse di(73.000 di montepremi su terra battuta) battendo per 75 61 il belga Gilles Arnaud Bailly (681). Mager attende al secondo ...

Blois: Gianluca Mager al via del challenger francese Tiscali

Gianluca Mager ha superato il primo turno nel challenger francerse di Blois (73.000 € di montepremi su terra battuta) battendo per 75 61 il ...Tennis - Retrouvez sur cette page les infos, le tableau, le suivi LIVE et les résultats du tournoi ATP Challenger 75 prévu à Blois du 19 au 25 juin... Quentin Halys, TDS 1, venu de manière assez surpr ...