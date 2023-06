Blocco smartphone rubato su Android

Leggi su navigaweb

(Di martedì 20 giugno 2023) Perdere o vedersi il telefonosono esperienze che desideriamo non capitino mai, ma nel caso succeda non dobbiamo farci prendere dal panico e agire subito prima che qualcuno possa usare il telefono a nostra insaputa o usare gli account personali per acquisti o per prelievi non autorizzati. Per fortuna Google ha integrato all'interno di tutti gliun sistema di sicurezza in grado di bloccare il telefono e renderlo inutilizzabile a distanza, così da rendere impossibile il suo utilizzo. Nella guida che segue vi mostreremo nel dettaglio come bloccare a distanza un telefonoutilizzando semplicemente l'account Google e la funzione "Trova il mio" oltre a bloccarlo potremo anche recuperare la sua posizione, farlo squillare o cancellarlo a ...