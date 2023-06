(Di martedì 20 giugno 2023) La nave era a diretta a Olbia. L’equipaggio ha riavviato i motori solo in mattinata e ilè rientrato in porto. La compagnia: «Abbiamo dato adeguata assistenza e i passeggeri riprotetti»

Blackout a bordo del traghetto Moby Wonder. Settecento passaggeri bloccati per ore Corriere della Sera

