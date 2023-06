Black out ai motori per il traghetto Moby diretto a Olbia | trainato nel porto di Genova con 700 passeggeri a bordo

(Di martedì 20 giugno 2023) È rimasto bloccato in mare con 700ilWonder che avrebbe dovuto attraccare questa mattina, 20 giugno, alIsola Bianca di, e che ha invece subito unout generale a due ore dalla partenza da. Intorno alle 23,15 isi sono spenti, l’intera nave è rimasta senza acqua e senza luci, se non quelle di emergenza. La capitaneria dil’ha soccorsa verso le 4,40 del mattino, quando è stata agganciata da un rimorchiatore. Verso le 5 l’equipaggio è riuscito a ripristinare i generali per alimentare elettricamente la nave e riavviare i servizi deiprincipali, ma precauzionalmente la nave è stata fatta rientrare in ...

Le ipotesi sono le più disparate: unche ha fatto saltare le comunicazioni, un cortocircuito che ha innescato un mini - incendio a bordo, che potrebbe aver danneggiato non solo i sistemi ...IlSecondo quanto spiegato dalla compagnia Moby, ieri sera, attorno alle 23.15, la Wonder, "partita da Genova alle 21.30 e diretta ad Olbia, ha subito un". "Tenuto conto che le ...A due ore dalla partenza, ieri sera alle 21.30, da Genova, intorno alle 23.15, la nave ha subito uned è stato necessario trainarla con un rimorchiatore della compagina che ha agganciato la ...

Merate: diverse zone della città al buio per un black out Merate Online

Il guasto ha lasciato in mare per ore passeggeri ed equipaggio del traghetto Moby wonder partito lunedì sera dal porto di Genova in direzione della ...Giornalista della Cnn rivela un episodio dello scorso anno. Intanto la Guardia Costiera americana ha perquisito una zona grande come il Connecticut ...