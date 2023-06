Black out ai motori Moby Wonder per Olbia | nave ferma a Genova

A due ore dalla partenza, ieri sera alle 21.30, da Genova, intorno alle 23.15, la nave ha subito uned è stato necessario trainarla con un rimorchiatore della compagina che ha agganciato la ...Il film riunisce Peele con il premio Oscar Daniel Kaluuya , dopo Scappa " Get, a cui si ... MEN IN, MIIB - MEN INII e MEN IN3 ; e lo spettacolare EDGE OF TOMORROW " SENZA ...... calci a tutto il corpo ma senza affondare i colpi a potenza piena perchè il knocknon è ...Canalis da comunicato stampa - per un match nell'edizione 2023 di The Night of Kick and PunchTie ...

Merate: diverse zone della città al buio per un black out Merate Online

A due ore dalla partenza, ieri sera alle 21.30, da Genova, intorno alle 23.15, la nave ha subito un black out ed è stato necessario trainarla con un rimorchiatore della compagina che ha agganciato la ...Un’ampia zona di Torino si è svegliata senza corrente elettrica questa mattina. Il blackout sembra interessare i quartieri Lingotto e Mirafiori Sud ed è cominciato intorno alle 5 di questa mattina. Pe ...