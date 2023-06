Black Mirror | qual è il significato del titolo della serie?

(Di martedì 20 giugno 2023)cuno di voi potrebbe chiedersie sia ildeldi, lacreata da Charlie Brooker, poi acquistata da Netflix. Il riferimento del, come spiegato dallo stesso Brooker, è allo “specchio nero” in cui ci riflettiamo, volenti o nolenti, ogni volta che i telefonini o altri dispositivi tecnologici che utilizziamo, vanno in sospensione o vengono spenti. Brooker, in un editoriale per il Guardian nel 2011 in occasione del debutto, scriveva, a proposito del: “Se la tecnologia è una droga,i sono gli effetti collaterali? Questa zona di confine, tra il comfort e il disagio, è l’ambientazione di...

Netflix vi catapulta dentrocon il sito finto Streamberry Netflix sta invitando i fan a iscriversi alla nuova piattaforma Streamberry , il servizio streaming finto incluso nella nuova stagione di. No, ...Ecco perché non possiamo biasimare Charlie Brooker , il creatore e autore principale della serie antologica fantascientifica, per essere rimasto un po' indietro. La sesta stagione di ...Charlie Brooker non ci prova neanche più, ormai. Viene quasi da apprezzare " compatire " la rassegnata autoconsapevolezza con la quale racconta come ci si sente a essere l'autore dinel mondo chelo ha prima realizzato e poi superato. "E ora, qualcosa di completamente diverso", aveva detto Brooker all'annuncio della sesta stagione della serie. Sembrava ...

