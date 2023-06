Black Mirror 6 | il futuro è bloccato nel passato che peccato

Charlie Brooker non ci prova neanche più, ormai. Viene quasi da apprezzare " compatire " la rassegnata autoconsapevolezza con la quale racconta come ci si sente a essere l'autore dinel mondo chelo ha prima realizzato e poi superato. "E ora, qualcosa di completamente diverso", aveva detto Brooker all'annuncio della sesta stagione della serie. Sembrava ...NO INTELLIGENZA ARTIFICIALE, Sì: LA VI STAGIONE "Una serie tv scritta dall'intelligenza artificiale Ci ha provato Charlie Brooker per la nuova stagione di, la sesta, ...Il primo episodio della sesta stagione di, intitolato 'Joan è terribile', tocca il tema dei deepfake IA e di come le celebrità possano oggi delegare agli algoritmi il compito di generare contenuti in cui compaiono i loro volti, ...

Black Mirror, perché (ri)vedere Loch Henry è un'esperienza terrificante WIRED Italia

Charlie Brooker non ci prova neanche più, ormai. Viene quasi da apprezzare – compatire – la rassegnata autoconsapevolezza con la quale racconta come ci si sente a essere l’autore di Black Mirror nel ...Black Mirror 6 pubblicata su Netflix: la recensione del secondo episodio "Loch Henry", parla del genere true crime.