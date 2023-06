Bisseck in attesa dell’Inter | prima riconoscimento dalla Germania Under-21

(Di martedì 20 giugno 2023) Nell’di avere l’ufficialità dell’arrivo all’Inter,può dirsi fiero del traguardo raggiunto in Nazionale. Di seguito la foto pubblicata sui social-21. CAPITANO – Secondo le notizie riportate negli ultimi giorni l’Inter ha già messo a segno il primo colpo estivo del mercato che porta il nome di Yann Aurel(vedi articolo). La dirigenza nerazzurra ha proceduto al pagamento della clausola di 7 milioni di euro (divisa in due rate) all’Aarhus. Attendendo il trasferimento ufficiale all’Inter, il difensore tedesco di origini camerunesi ha ricevuto unpropria Nazionale., infatti, indosserà la fascia da capitano nella squadra-21 della ...

...aver chiuso il primo acquisto per la difesa bloccando il cartellino del giovane, l'Inter si ... Indi passi concreti da parte dell'Inter, il centrale del Chelsea ha aperto al campionato ...E così, inche dalle nazionali giovanili spunti qualche talento, Roberto Mancini si deve ... il primo è perché impegnato in altre operazioni come quella appena conclusa con. Ma ci sono ...... ma Rome punta a trascorrere vacanze serene, non con il telefono sempre vicino perché indi ... O c'entra anche l'Inter Inter, preso: dall'Aarhus un gigante per Inzaghi Leggi i commenti ...

Bisseck in attesa Inter, prima riconoscimento Germania Under 21 Inter-News.it

Sbarcato a Milano lo scorso weekend, Chalobah ha aperto ad un possibile trasferimento nel campionato italiano: messaggio all'Inter ...Nei prossimi giorni ci saranno due rinnovi di contratto. COLPI E RINNOVI - L’Inter ha piazzato il primo colpo del suo mercato: Bisseck. Piazzato il colpo Yann Bisseck, che arriverà dall’Aarhus. Intant ...