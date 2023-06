Bisseck | è tutto fatto! L’Inter mette a segno il primo colpo estivo – TS

(Di martedì 20 giugno 2023)ha concluso la prima trattativa dell’estate. SecondoSport èfatto per. Di seguito le informazioni sul calciatore. IL– Ildi mercato delè già stato messo a. Si tratta di Yann Aurel, difensore tedesco di origini camerunesi, per il quale i nerazzurri hanno pagato la clausola all’Aarhus. La cifra è di 7 milioni di euro, divisa in due rate da 3.5 milioni. Le conferme dell’acquisto erano già arrivate ieri, direttamente dal Direttore Sportivo del club della Danimarca (vedi intervista). Per, dunque, èfatto:sarà un nuovo giocatore a disposizione di Simone ...

...aver chiuso il primo acquisto per la difesa bloccando il cartellino del giovane, l'Inter si ...il movimento è cresciuto e credo che queste squadre siano molto forti'.Ascolta 'Fiorentina,su Retegui: la posizione dell'Inter' su Spreaker. L'INTER SI DEFILA - Su ... il primo è perché impegnato in altre operazioni come quella appena conclusa con. Ma ci ...Le parolehaquello che serve oggi per essere un giocatore da Inter: esplosivo, polivalente, strutturato. Compirà 23 anni a fine novembre e ha ancora grandi margini di miglioramento. ...

Yann Bisseck, chi è il giocatore vicino all'Inter: caratteristiche e ruolo Goal.com

I dirigenti della squadra danese in cui gioca il difensore accostato ai nerazzurri sembrano quasi rassegnati a perderlo in questa sessione di mercato. Il direttore sportivo dell’Aarhus Stig Inge Bjørn ...Il giornalista danese Mads Glenn Wehlast ha provato a fare un ritratto delle caratteristiche del difensore in orbita nerazzurra. L’Inter è molto vicina ad acquistare il difensore Yann Bisseck, Tuttosp ...