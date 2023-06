Bisciglia dopo l’eliminazione della fidanzata Pamela si scaglia duramente contro l’Isola dei Famosi e lo Zoo di 105

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 20 giugno 2023) La finale dedeiha visto Marco Mazzoli trionfare, ma non senza polemiche.Camassa, una delle favorite, ha perso al televotoLuca Vetrone, suscitando l’amarezza di Filippoche si lascia andaregli autori del programma elo Zoo di 105 La serata finale dedeiha lasciato il pubblico a bocca aperta, non solo per la vittoria di Marco Mazzoli, ma anche per le polemiche che l’hanno accompagnata.Camassa, una delle concorrenti più amate e considerate tra le favorite, ha perso al televotoLuca Vetrone, il quale ha ribaltato ogni pronostico iniziale. Questo risultato ha suscitato il dispiacere di Filippo ...