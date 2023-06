Bimba scomparsa | l' ipotesi del papà di Kata | E' stata rapita la bambina sbagliata

(Di martedì 20 giugno 2023) Portata via per uno scambio di bambine. Secondo un'di Miguel Angel Romero Chicclo , chi ha rapito la figliavoleva prenderne un'altra, inoltre il sequestro potrebbe essere maturato nei ...

Sono passati otto giorni dalladi Kataleya Mia Alvarez Chiclio, detta Kata, dall'ex Hotel ...che sono emersi in queste ultime ore che p ossono aiutare a capire cosa sia successo alla...Pochi giorni prima della sparizione della piccola, un cittadino dell'Ecuador si era lanciato dalla finestra per evitare un'aggressione: gli scontri tra ...Kata, inquietante ritrovamento in un cassonetto: l'ultimo indizio sulla

Bambina scomparsa, le indagini. Dieci giorni senza la piccola, l'angoscia dei genitori LA NAZIONE

Portata via per uno scambio di bambine. Secondo un'ipotesi di Miguel Angel Romero Chicclo , chi ha rapito la figlia Kata voleva prenderne ...la bambina peruviana scomparsa a Firenze il 10 giugno. Secondo il padre della piccola, Miguel Angel Romero Chicclo, la figlia sarebbe stata vittima di uno scambio di persona e chi l'ha rapita in ...