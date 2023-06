(Di martedì 20 giugno 2023) Luciano Garofano, nominato consulente della famiglia, ha effettuato nel pomeriggio il sopralluogo con il padre e la madre della bambina, accompagnati dai loro legali E’ stato rovistato da cima a fondo l’exAstor in via Maragliano nella zona nord dima di Mialeya Chiclio Alvarez. E’ l’esito dei due giorni di ispezioni e sopralluoghi condotti, tra domenica e lunedì, con un vasto dispiegamento di uomini e mezzi dai carabinieri del Ros, del Sis e dei Gis alla ricerca della bambina di origine peruviana di 5 anni,il 10 giugno dal cortile dell’edificio dove viveva con la famiglia. A questo punto appare sempre più probabile l’ipotesi del rapimento della. L’dell’ex albergo si è conclusa con una ...

Leggi anchea Firenze, padre si presenta in Procura e parla con pma Firenze, volantini con scritta "sto bene" - Videoa Firenze, Procura indaga per ...Nessuna certezza nelle indagini sulladi Kata , svanita nel nulla ormai da dieci lunghi giorni. L'unica sicurezza è che la ... Secondo il padre di Kata è stata rapita lasbagliata Secondo ...Domani su Rai3 alle 21.20 Fotogramma Il caso di Kata, la bambina di cinque annida giorni a Firenze sta tenendo con il fiato sospeso l'Italia. Un caso che ha evidenziato il racket delle stanze: si paga per entrare, ha detto il papà di Kata. I filmati, i messaggi, le ...

Bimba scomparsa a Firenze, chiusa ispezione ex hotel: di Kata nessuna traccia Adnkronos

(askanews) - Non sono al momento emersi elementi utili alle indagini dall'ispezione dell'ex Hotel Aristor di Firenze, dove viveva, fino allo sgombero di domenica scorsa, la famiglia di Kataleya, la ...Bimba scomparsa a Firenze, si è conclusa l'ispezione all'ex hotel Astor dove la piccola viveva. Kata è sparita da 10 giorni ...