Bilaterale Francia-Italia | Meloni in conferenza stampa | «Le nostre Nazioni sono legate | c’è bisogno di collaborare»

Leggi su open.online

(Di martedì 20 giugno 2023) Sembrano lontani i momenti in cui il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, definiva Giorgia«incapace di risolvere i problemi migratori». Eppure, è passato appena un mese dall’ultima di una serie di sgrammaticature diplomatiche che hanno coinvolto Roma e Parigi. Oggi, 20 giugno, la presidente del Consiglio si trova a Parigi. Dopo l’intervento al Bureau international des expositions per convincere l’assemblea ad assegnare Expo 2030 alla capitalena,è andata all’Eliseo per uncon il presidente francese, Emmanuel Macron. Al termine, le dichiarazioni congiunte alla. «Voglio qui ribadire le mie sincere condoglianze per la morte di Silvio Berlusconi», ha esordito il presidente francese. Ha ringraziatoper la sua presenza a Parigi e ...