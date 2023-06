Berlusconi | senatori M5S in silenzio a commemorazione Senato

(Di martedì 20 giugno 2023) "Presenti per rispetto, ma non prenderemo la parola. Non cambiamo idea" “Il MoVimento 5 Stelle parteciperà inalladi Silvioche si terrà oggi aldella Repubblica”. Lo fanno sapere idel Gruppo Movimento 5 Stelle. “Per rispetto nei confronti della famiglia e della comunità politica che ha perso il suo leader, i parlamentari del MoVimento 5 Stelle siederanno sui banchi dell’opposizione. Allo stesso tempo però, senza alcuna forma di ipocrisia, e in linea con i nostri valori e la nostra storia, nessuno dei parlamentari prenderà la parola. Abbiamo già nei giorni scorsi espresso la nostra opinione rispetto alla storia politica die su questo non abbiamo cambiato idea”. “Oggi ilsi ferma ...

Non cambiamo idea" "Il MoVimento 5 Stelle parteciperà in silenzio alla commemorazione di Silvioche si terrà oggi al Senato della Repubblica ". Lo fanno sapere idel Gruppo ...Proprio al posto che era occupato di Silvio, ihanno lasciato un mazzo di rose bianche. Cosa è successo in Regione Lombardia. La mattina di martedì 20 giugno, durante l'assemblea ...... resa ancor più problematica dalla morte di, che ha eliminato il vero e unico collante ... perché eventuali diaspore riguarderebbero soprattutto deputati esempre più abbagliati ...

Silvio Berlusconi, il Senato ricorda il leader di Forza Italia | La Russa:"Non c'è più ma c'è più di prima" TGCOM

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...A Palazzo Madama è in corso la commemorazione di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia defunto il 12 giugno scorso, ma ancora vivo nel ricordo dei senatori ...