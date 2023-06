Berlusconi | la beatificazione prosegue al Senato Il falso di La Russa | “Le accuse più gravi cadute nel nulla” M5s partecipa senza intervenire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Quando Silviodecide di scendere in campo, “accanto ai grandi successi e cambiamenti che impone alla politica, si crea un problema che lui denunzia come persecuzione, che è un problema non solo giudiziario ma a suo avviso anche mediatico, che durerà parecchi anni. Non si è mai sottolineato, però, che un giudice a Berlinolo troverà sempre, se è vero che tutte lepiù– tranne una, quella per cui è stato condannato – cadranno nel“. Il presidente delIgnazio Lainaugura con unstorico la commemorazione del fondatore di Forza Italia, deceduto il 12 giugno scorso, nell’Aula di palazzo Madama (diretta video). Come sa chiunque conosca un minimo la sua vicenda giudiziaria, infatti, in buona parte dei ...