Berlusconi | indegna sceneggiata del M5S in Lombardia | l’Aula ricorda il Cav | loro escono

(Di martedì 20 giugno 2023) Il Consiglio regionale dellaha voluto rendere omaggio alla memoria di Silviocon un ricordo in Aula. Una cerimonia commovente, tributata a “un grande lombardo”, come ha sottolineato il presidente Attilio Fontana. L’occasione però è stata anche contrassegnata da un gesto di sfregio da parte del M5S e del consigliere Pd Paolo Romano, che ha lasciato, motivando la decisione con la contrarietà all’intitolazione al Cav del “Belvedere”, la terrazza panoramica di Palazzo, proposta ieri dalla giunta. Fontana: “Ricordiamo un grande lombardo” “Di– ha detto Fontana – oggi vogliore il suo essere un grande lombardo, interprete dei valori della nostra gente, capace di incarnare la perfetta sintesi fra volontà e spirito pragmatico dei ...

... ma che si è servito dello Stato per i suoi interessi, arriva l'riforma della giustizia del governo Meloni per coerenza intitolata: 'Riforma'". A scriverlo in una nota è l'ex ...Invece no: al funerale dinon sei andato. Puoi non apprezzarlo. Puoi osteggiarlo. Puoi ... La sua assenza è stata. - Ps: impari, su questo, da Elly Schlein. Lei c'era in Duomo, ma ...... si dimetta oggi stesso, altrimenti il suo gesto è solo propaganda politicaper chi ricopre ...da parte della Presidenza del Consiglio del lutto nazionale per la morte di Silvio...

Il Conte indegno, la strana omelia e il funerale di Berlusconi: quindi ... ilGiornale.it

Berlusconi è stato un uomo di potere ... le innumerevoli dichiarazioni sporche e indegne, rende la donna oggetto, mille figuracce, indignazione per tutta l’Italia e chi l’abitava. E poi i tagli ai ...Durante il Consiglio comunale di Taviano il ricordo di Silvio Berlusconi finisce in bagarre. Protagonisti della baruffa il capogruppo di opposizione, Biagio Palamà (Uniti per Taviano) ...