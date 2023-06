Berlusconi | il ricordo in Senato La Russa omaggia “l’unicità dell’uomo | colpito più volte ma mai affondato”

(Di martedì 20 giugno 2023) Dopo qualche secondo di silenzio, chiesto dal presidente delperre Silvio, l’emiciclo si scioglie in un applauso di commozione che stempera il dolore che intride la commemorazione a Palazzo Madama, dedicata aldel leader azzurro scomparso il 12 giugno scorso. Sul suo scranno, in Aula, un maxi fascio di rose bianche. E tra i banchi di Forza Italia, dove il padre nobile del partito aveva fatto ritorno a settembre, a seguito dell’ultima tornata elettorale vincente, emozione e partecipazione sono visibili sui volti di amici, colleghi e collaboratori. Sugli scranni del governo hanno preso posto i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Accanto a loro i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e quello per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Tanti anche i viceministri ...

Così Matteo Renzi nella commemorazione di Silvio Berlusconi al Senato. Il "tratto di unicità" di Berlusconi, ha aggiunto Renzi, è stato quello di "aver fatto piacere, ma se volete tenere alto il nome di Berlusconi intestategli un grande taglio delle tasse nella prossima manovra".

Sullo scranno del Senato occupato da Silvio Berlusconi fino al 12 giugno scorso sono stati posti un mazzo di rose bianche e uno di tulipani gialli e rossi. In Aula va in scena la sua commemorazione. I ...Il senatore Matteo Renzi è intervenuto in Aula al Senato per ricordare Silvio Berlusconi durante la commemorazione aperta dal ricordo di Ignazio La Russa. Renzi ha ripercorso alcuni episodi della vita ...