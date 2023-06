Berlusconi | Boccia Pd | ' sempre contrastato | ma senza perdere rispetto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Il ricordo del senatore Silvio, imprenditore e per quattro volte capo del governo italiano, per il Pd non è una commemorazione formale, da lasciare sui verbali di questa assemblea. La sua scomparsa chiude un lungo ciclo politico durato quasi 30 anni. Oggi è il giorno del ricordo. Verrà di nuovo il tempo della polemica, del contrasto, dello scontro in Parlamento". Lo ha detto Francesco, presidente del gruppo del Pd al Senato, prendendo la parola in Aula per la commemorazione di Silvio. "Oggi, però, a nome del gruppo al Senato e dell'intero Partito democratico esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia. Esprimiamo solidarietà alle migliaia e migliaia di cittadini che gli hannomanifestato il consenso politico e che hanno creduto nel suo impegno. ...