Beppe Sala a Elly Schlein | ' Deve essere chiara | l' elettorato non perdona'

In un'intervista a La Stampa, il sindaco di Milano Giuseppeha parlato dell'argomento. Elly Schlein deve "essere chiara, è il fatto di cercare di tenere il piede in due scarpe che l'elettorato ...Elly Schlein deve "essere chiara", "è il fatto di cercare di tenere il piede in due scarpe che l'elettorato non perdona". Parla così in una intervista a La Stampa il sindaco di Milano, Giuseppe. "Il Pd avrebbe dovuto ascoltare un po' di più i sindaci", afferma e in merito alla presenza della segretaria dem nella piazza dei Cinque Stelle dice: "Più o meno si va ovunque, non crocifiggerei ...

Milano, Beppe Sala e la candidatura alle Europee. Marcora irritato: il ... IL GIORNO

Il sindaco di Milano parla in un'intervista alla Stampa dopo le polemiche seguite alla partecipazione della segretaria dem al corteo 5 Stelle ...Il sindaco di Milano: «Bisogna rendere questo Paese contendibile. L’abuso d’ufficio Il Pd avrebbe dovuto ascoltare di più i sindaci» ...