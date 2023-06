Benjamin Mascolo festeggia i 30 anni e racconta la sua depressione

Il cantante in un lungo post in occasione del suo compleanno confessa il momento buio Voglia di annullarsi e sabotarsi: tutto fino a poco tempo fa, dell'ex duo Benji e Fede, in un post pubblicato in occasione dei 30 anni, che compie oggi, 20 giugno, confessa il momento buio che ha attraversato fino a pochi giorni fa e che ora ...Ho sempre pensato cheemanasse una sua luce speciale e molto rara, ed evidentemente non mi sbagliavo. La conferma arriva oggi come un pugno in pieno stomaco, con il suo sfogo che sa un po' come un ..., cantante dell'ex duo Benji & Fede , ha festeggiato, nella giornata del 20 giugno, il suo trentesimo compleanno. Per celebrare la ricorrenza,ha pubblicato un post su ...

''Non mi sono lavato per 30 giorni'': giornate intere a letto e voglia di autodistruzione, la terribile crisi di Benjamin ... Gossip News

Giornata importante questa per Benjamin Mascolo. Il cantante infatti proprio oggi festeggia i suoi 30 anni, e per l’occasione ha pubblicato un lungo post sui social, che non è passato inosservato. Mas ...Una vita sulle montagne russe quella di Benjamin Mascolo, per tutti Benji (quello del duo con Fede). Fino a un anno fa viveva a Los Angeles, era fidanzato (con tanto di proposta di ...