Benjamin Mascolo e lo sfogo shock in occasione dei suoi 30 anni | Volevo autodistruggermi | volevo solo sparire

In occasione del suo trentesimo compleanno,, ex componente del duo Benji e Fede , ha condiviso un post su Instagram raccontando il terribile momento di depressione che ha vissuto di recente: Infine l'artista ha voluto dare un ...In occasione del suo trentesimo compleanno,, ex componente del duo Benji e Fede , ha condiviso un post su Instagram raccontando il terribile momento di depressione che ha vissuto di recente: Infine l'artista ha voluto dare un ...Nel giorno del suo compleanno,, o per molti solo Benji, ha raccontato di aver vissuto un periodo terribile. In tanti lo ricordano per il duo Benji e Fede, ma oggi il primo è soloe per i 30 anni ha ...

Benjamin Mascolo compie 30 anni. «Credevo di non arrivarci, la mia voglia di non vivere mi stava distruggendo» Corriere della Sera

Benjamin Mascolo, ex componente del duo Benji e Fede, ha raccontato su Instagram il terribile momento di depressione che ha vissuto.Benjamin Mascolo, ex componente del duo Benji e Fede, ha raccontato su Instagram il terribile momento di depressione che ha vissuto.