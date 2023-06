Benitez verso il Celta Vigo Marca

(Di martedì 20 giugno 2023) Rafasarebbe pronto a sedere un’altra volta su una panchina spagnola. Dopo le esperienze con i Blancos e il Valencia l’allenatore sarebbe vicino a tornare in Spagna, questa volta con il. La notizia è riportata dal quotidiano spagnolo. Qualche settimana fa, proprio Rafaera stato uno dei principali indiziati per la panchina del Napoli, ma alla fine il presidente De Laurentiis ha preferito il profilo di Rudi Garcia. I contatti sono già iniziati ma non è semplice Secondoi contatti sarebbero già stati avviati: “I contatti tra ile Rafasono iniziati lo scorso fine settimana. L’allenatore campione d’Europa con il Liverpool è quello scelto da Luis Campos, che unisce la Direzione ...

... comunque, il creditoDe Laurentiis è notevole e lo scetticismo accompagnò anche l'avvento di ... svincolato e alla ricerca di un nuovo team, o ancora un ritorno clamoroso di Rafa(dopo la ...L'era Gasperini sembrava poi andarela sua naturale conclusione in quel di Bergamo mentre ... In lizza c'è poi il profilo di(autocandidatosi alla panchina azzurra) con il presidente però ...Al limite un'ancora è costituita da Rafa. Leggi anche Gravina, chiusura totale su Mancini: 'Napoli Ipotesi fantomatica. Resterà in Nazionale' Napoli, da Danso a Itakura: tutti i nomi sul ...

Panchina Napoli, scatto Benitez e Gasperini: tutte le piste di De Laurentiis La Gazzetta dello Sport

Il presidente attende che il tecnico francese risolva il contratto con il Psg. Garcia è l'alternativa. No alla clausola per Sousa ...L'allenatore spagnolo conosce l'ambiente e sente di poter dare ancora il suo contributo alla causa azzurra. Rafa Benitez, a Napoli, ci tornerebbe più che volentieri: non come dirigente, perché di acco ...