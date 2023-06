Bellanova-Inter | tutto ancora aperto! Contatti col Cagliari ? SI

(Di martedì 20 giugno 2023) Raoule l’possonoincontrarsi nel loro percorso. Il laterale non sarà riscattato dal club nerazzurro, ma nonostante l’inserimento del Torino, ci sono possibilità PORTA APERTA ?, nulla èperduto. Il laterale destro, al momento impegnato con la Nazionale under 21 per gli Europei di categoria, non sarà riscattato dal club nerazzurro e dunque ritornerà al. Nei giorni scorsi si è parlato di un forte inserimento del Torino, che avrebbe proposto ai sardi 7 milioni di euro più due di bonus. Ma, come riferisce Sportitalia.com, le possibilità per l’ci sono, eccome. Infatti, i nerazzurri stanno discutendo cole ivanno ...

L'potrebbe salutare Raoul. L'esterno arrivato in prestito dal Cagliari la scorsa stagione ha trovato poco spazio in nerazzurro nel corso di questo campionati. Lo scorso venerdì è scaduto ...Soldi che l'non ha, come dimostra l'operazione che coinvolge un ex Atalanta,: nonostante le premesse e le promesse, non sono stati trovati i 7 milioni da versare al Cagliari per il ...Il Torino si rinforza. Manca l'ufficialità ma è praticamente fatta per l'arrivo in granata di Raoul. L'esterno di proprietà del Cagliari ma che ha giocato in questa stagione all'in prestito, non è stato riscattato dai nerazzurri. Il Torino ha, dunque, approfittato per affondare il ...

Torino, fatta per Bellanova: 7 milioni al Cagliari, l'Inter non rilancia Footballnews24.it

L'Inter che ha vinto Coppa Italia e Supercoppa e che si è giocata ... A sinistra è monitorato Carlos Augusto (se dovesse partire Gosens), a destra le valutazioni fatto su Bellanova non hanno portato ...Funziona un po’ come per mister Gasperini. Quando un tesserato è sotto contratto, possono esserci visioni diverse, obiettivi differenti, ambizioni e soldi in contrasto tra le parti, ma se non arriva l ...