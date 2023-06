Belen Rodriguez e l’addio a Mediaset | Corona svela la verità | «Cacciata? Ecco com’è andata davvero»

(Di martedì 20 giugno 2023)via da? I rumors degli ultimi giorni riportano che l’argentina non sarà più nei cast di Tu si que vales e de Le Iene. Al momento la modella non ha smentito nè confermato. Ma a parlare della vicenda è stato l’ex compagno, Fabrizioche ha mantenuto buoni rapporti con la conduttrice. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato che è vero chenon sarà più impegnata nelle due sopra menzionate trasmissioni del Biscione, ma con un però. LasuSe alcuni hanno parlato dell’esclusione dellaper volontà di Pier Silvio Berlusconi,ha invece spiegato che ci sarebbero altre dinamiche dietro alla faccenda. «non è statada Tu Si Que Vales, se ...

Solo una sposa per Spinalbese Smentita la liaison con Carolina Stramare, per Antonino Spinalbese rimane solo 'la sua sposa' ovvero la figlia Luna Marì, avuta danell'estate del 2021 . ...Mentre sul web si diffondeva a macchia d'olio la novità sull' addio dialla conduzione del programma, sui social teneva banco l'arrivo della comica torinere. La notizia dell'approdo ...... " Vi dico io tutta la verità sue sull'addio a Mediaset . Prima di tutto, Belén non è mai stata cacciata da Tú sí que vales come qualcuno ha detto. Chiedete agli organi di informazione. Ha ...

“Non è stata cacciata da Pier Silvio Berlusconi o per idee Mediaset, ma purtroppo a Le Iene è stata imposta un’altra persona” aveva affermato Fabrizio Corona promettendo poi di fare il nome della ...A fare chiarezza su quanto accaduto, però, ci ha pensato Fabrizio Corona che in un video postato sul suo canale Telegram ha dichiarato: “Belen non è stata cacciata da Tu si que vales, ha deciso lei di ...