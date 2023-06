Beach handball | Giochi Europei 2023 | primi incontri del torneo | domani i quarti di finale

(Di martedì 20 giugno 2023) Si è conclusa ufficialmente la prima giornata riservata alai, manifestazione che si sta svolgendo in Polonia. La fase a gironi è iniziata quest’oggi, l’intero programma si completeràcon la disputa deidi. Iniziamo dal segmento maschile con la mediocre prestazione di Germania e Portogallo. Le due realtà citate hanno perso tutte le sfide disputate nel proprio girone, letteralmente dominato da Croazia ed Ungheria. Situazione leggermente differente nel ‘Gruppo B’ con un’affermazione a testa per Spagna, Danimarca, Norvegia e Polona. Al femminile, la Danimarca e la Norvegia svettano nel ‘Gruppo A’. Due gioie a testa per le realtà citate, abili ad imporsi sulla Spagna e sulle padrone di casa della ...

Gli sport Le 28 discipline che vedranno gli atleti sfidarsi sono: atletica, arrampicata, badminton, basket 3x3,soccer, break dance, canoa (slalom e sprint), ciclismo (Bmx ...... composta da 331 atleti (165 donne e 166 uomini) che si misureranno in 25 delle 28 discipline in programma (l'Italia non sarà rappresentata nel basket 3x3, nele nello ski jumping). ...... 165 donne e 166 uomini , pronti a misurarsi in 25 delle 28 discipline in programma (l'Italia è assente soltanto nel basket 3 3, nele nello ski jumping). Oltre all'olimpionico dell'...

Anche Firenze sarà presente, domani all'Henryk Reyman Municipal Stadium di Cracovia, alla cerimonia inaugurale del Giochi Europei. A rappresentare la nostra città l'assessore allo sport Cosimo Guccion ...