Bct | spettacoli al Musa | si parcheggia al Gaveli e poi tutti in navetta

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiQuest’anno si cambia. Chi vorrà assistere aglidel BCT presso l’Arena dela Piano Cappelle, in particolare a quello di domenica 25 con Checco Zalone, dovràre la propria auto presso la sala cinema dell’Appia, quindi al. Mentre si sta ancora ragionando se possa il parcheggio essere gratuito o meno, è stato invece stabilito che saranno disponibili navette a cura del Festival Bct per consentire agli spettatori di giungere all’Arena. E’ ormai prossima l’apertura della settima edizione del Festival diretto da Antonio Frascadore e con una conferenza stampa questo pomeriggio sono stati illustrati gli aspetti logistici dell’evento. Alla conferenza hanno preso parte il Questore Edgardo Giobbi, con il capo gabinetto della Questura Angelo Lonardo e il Commissario ...

