Bayern Monaco su Pau Torres | il Villarreal fissa il prezzo

1 Federico Chiesa può lasciare davvero la Juventus. L'esterno classe '97 ha avuto un periodo di flessione con Allegri, ma gli interessi di, Newcastle e Chelsea sono vivi. La richiesta dei bianconeri è di 40 milioni di euro.Il suo PSG ha vinto la 'solita' Ligue 1, dove praticamente fa da anni un campionato a parte, ma si è fermato agli ottavi di Champions League contro il. Il giocatore ha fatto parlare di ...Dietro al ventunenne del, Ryan Gravenberch, che non necessita di presentazioni, spicca la vena realizzativa del 2002 dell'Ajax, Brian Brobbey e di Joshua Zirkzee , classe 2001 ex...

Il Napoli cerca l'erede di Kim Min-jae, pronto per diventare presto un nuovo giocatore del Bayern Monaco e tra i nomi più caldi c'è quello di Perr Schuurs. Il crack ...Gli Europei Under-21 in Georgia e Romania vedranno molti talenti mettersi in mostra o cercare il riscatto. La qualità non manca, vediamo quali sono i giovani che promettono di illuminare il torneo ...