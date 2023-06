Battaglia PD | Regione e governo ascoltino CGIL e associazioni

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 giugno 2023) – “Bene fa la, insieme a decine di, a scendere in piazza sabato 24 giugno a difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro, ma in generale per un rilancio del Sistema Sanitario Nazionale”. Così in una nota la consigliera comunale E presidente della Commissione Cultura e lavoro di Roma Capitale Erica(nella foto) (PD). “Serve un cambio di passo, soprattutto dopo gli anni della pandemia e a fronte di liste di attesa sempre più impenetrabili. Garantire l’accesso alle cure per i cittadini e le cittadine può essere un orizzonte comune, madevono con trasparenza rafforzare i servizi e il personale con congrui investimenti. Altro segnale non c’è. Ascoltare quella piazza è anche il minimo”, ha concluso. (Com/Red/Dire)