Batiscafo disperso nell' atlantico | il contratto | 3 firme per essere a conoscenza che potresti morire

(Di martedì 20 giugno 2023) Mentrecontinua la corsa contro il tempo per ritrovare il sommergibiledurante l’esplorazione del Titanic, si diffondono online i termini delper partecipare ai tour subacquei organizzati dalla Oceangate Expedition. A parlarne è Mike Reiss, ex cliente della società,

Sottomarino, nelle acque canadesi di fronte all'isola di Terranova continuano le ricerche del Titan. Il ...le profondità richieste per fornire assistenza nelle ricerche delscomparso ...L'operazione per recuperare il Titan, il veicolo sottomarinocon cinque persone a bordo durante l'esplorazione del relitto del Titanic, si sta svolgendo ...delle Marianne a bordo del...... che è dotata di un robot subacqueo in grado di scendere a grandi profondità, verso l'area nell'Oceano Atantico, di fronte alle coste canadesi, dove è scomparso ilche doveva portare ...

Chi sono i 5 passeggeri a bordo del Titan, il sottomarino disperso durante la visita al Titanic QUOTIDIANO NAZIONALE

Sottomarino disperso, nelle acque canadesi di fronte all'isola di Terranova continuano le ricerche del Titan. Il mezzo subacqueo si è ...A bordo del sottomarino cinque persone che avevano pagato 250 mila dollari a testa per vedere il relitto del Titanic, il celebre transatlantico naufragato nel 1912 e che si trova a 3.800 di profondità ...