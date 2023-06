Basket | la Vanoli Cremona torna in Serie A dopo una sola stagione | fermata Forlì nella finale del tabellone Oro di A2

(Di martedì 20 giugno 2023) Discesa in A2 brevissima per la, che in una serata davvero piena per quanto riguarda la pallacanestro italiana si concede il lusso di portare a casa ilOro dei playoff promozione contro. 3-0 il risultato della, 89-74 quello della terza partita che, al PalaRadi, fa esplodere la gioia rinnovata di tutto il pubblico cittadino: laA èta. Anche ladi, come quella dell’altra promossa, Pistoia, non è da considerare con i crismi del dominio più totale. La squadra allenata da Demis Cavina aveva chiuso al terzo posto il girone giallo, dietro a Cantù e a Treviglio (stessi punti, ma 0-2 negli scontri diretti), che però hanno fatto meno strada, fermandosi in ...

