Basilico nel sugo | sai quando metterlo? Sbagliano tutte!

Leggi su donnaup

(Di martedì 20 giugno 2023) Ilnelè indispensabile per profumare il condimento e renderlo indimenticabile.lo prepariamo in casa, poi ha tutto un altro sapore. Che sia per un buon piatto di pasta, per cucinare le polpette, per la parmigiana, è lui il re della cucina, con la sua consistenza perfetta, corposa e densa, ma scioglievolissima fa la differenza! In generale, si comincia con un soffritto di cipolla, sedano e carote, meglio se dell’orto o di origine controllata, hanno un gusto inarrivabile. Una volta mondata la verdura e sminuzzata, viene rosolata in padella con un generoso giro di olio. E un profumo invitante inizia a diffondersi in cucina e nelle stanze. A questo punto, non bisogna far altro che aggiungere i pelati e lasciarli cuocere lentamente, a fiamma dolce, per farli sobollire. E il? ...