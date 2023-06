Baroni e il Lecce si separano | ufficiale l’addio del tecnico

(Di martedì 20 giugno 2023) Non sono bastate una promozione dalla B alla A e la permanenza nella massima serie negli ultimi due anni perchè Marcoe ilpotessero proseguire ancora insieme. Dopo una serie di incontri il club salentino e iltoscano hanno deciso di dirsi addio. Alla base di questa decisione la volontà dei salentini di proporre solo un rinnovo annuale del contratto che, invece, l’allenatore preferiva fosse biennale.E ILSI: IL COMUNICATOQuesta la nota del club salentino che ufficializza il divorzio dall’ormai ex: “A seguito degli incontri intervenuti tra la società e l’allenatore Marcoed il suo agente, si comunica che le parti non hanno trovato un’untesa per proseguire il ...

Marco Baroni lascia il Lecce e, dai prossimi giorni, potrà trattare con altri club per decidere il suo futuro. Il tecnico è richiesto sia in Serie A che in Serie B, dato che nelle ultime stagioni Roberto D'Aversa è il principale candidato per raccogliere l'eredità di Marco Baroni e presto potrebbe firmare un contratto annuale con il Lecce di Saverio Sticchi Damiani.

