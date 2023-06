Barbano | che sia prima scelta o meno | Garcia è parso da subito stare nel posto giusto  

(Di martedì 20 giugno 2023) Sul Corriere dello Sport, Alessandrocommenta la conferenza stampa di presentazione di Rudial Napoli.ne elogia la comunicazione e il perfetto italiano, “il suoto lessicale e semantico” che “va oltre l’ordinario“, il modo in cui “spiega, anche meglio di quanto abitualmente faccia qualunque collega italiano, il suo modo tattico, tecnico, motivazionale ed etico di intendere il calcio, con dettagli e metafore che irritualmente dimostrano l’utilità di una conferenza stampa“. Al di là di come è stato scelto dal presidente De Laurentiis, ovvero se sia stato unao, come appare chiaro, una secondadettata dai no incassati dal presidente,è sembrato l’uomo giusto nelgiusto. De Laurentiis ha mostrato di ...

... è assegnato ai giornalisti e ai personaggisi sono distinti per l'impegno profuso nella tutela ... autore di Trecento giorni di sole (Mondadori) insieme al giornalista Alessandro, nel corso ...... è assegnato ai giornalisti e ai personaggisi sono distinti per l'impegno profuso nella tutela ... autore di Trecento giorni di sole (Mondadori) insieme al giornalista Alessandro, nel corso ...... e 12 mila 583 persone - ha ricordato Alessandro-, tante quanti gli abitanti di Isernia, ... E se il tasso di sovraffollamento -in Italia è mediamente del 119 per cento - raggiunge in ...

Barbano su CorSport: "Garcia al Napoli è l'uomo giusto al posto giusto, anche per ambizioni" TUTTO mercato WEB

Lunedì 19 giugno alle 18:30 l'inaugurazione dell’esposizione ideata e curata da Telos Edizioni presso Arteprima Factory, alla presenza di Anselmo Roveda, Giulia Pastorino, Barbara Schiaffino e in coll ...Sono gli specialisti della Sogit, l'associazione che si occupa soccorso in acqua, pronti a intervenire in caso di malori e problemi degli atleti durante e dopo le gare ...